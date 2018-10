Das passiert, wenn Drohne und Flugzeug kollidieren

Mithilfe einer 1,2 Kilogramm schweren Kameradrohne vom Typ DJI Phantom 2, wie es sie in jedem Elektronikmarkt zu kaufen gibt, untersuchten Wissenschaftler der University of Dayton im US-Bundesstaat Ohio, wie verheerend die Auswirkungen eines Drohnen-Aufpralls für ein Flugzeug sein können. In einem Test simulierten sie dafür die Kollision der Drohne mit dem Flügel eines Mooney-M20-Leichtflugzeugs bei 383 km/h.