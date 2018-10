Ratte legte zwei Klagenfurter Stadtteile lahm

Autos in Tiefgaragen „gefangen“

Der Ausfall hatte eine Reihe von weiteren Einsätzen der Berufsfeuerwehr zur Folge: In vielen Tiefgaragen sprangen die Rauchmelder an und es gab Alarm. In mehreren Tiefgaragen waren Autos „gefangen“, weil die Tore sich nicht öffnen ließen. Ein Feuerwehrmann: „Auch in diesen Fällen mussten wir helfen.“