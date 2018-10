Es ist zum Haareraufen!

Wachstums- oder Ruhephase?

Eine gewisse Anzahl von ausgefallenen Haaren ist normal, man spricht von etwa 100 (aber wer zählt das schon so genau?). Denn etwa 10 bis 15 Prozent befinden sich in einer Ruhephase, in der sich die Verankerung aus der Wurzel löst, sodass wir sie verlieren. Ein geringer Teil (ein bis drei Prozent) ist in der Übergangs-, der Großteil in der Wachstumsphase. Dieses System kann leicht aus dem Gleichgewicht geraten - dann zeichnen sich schüttere Stellen ab. Auch Ausdünnung und Vergrauung nehmen zu.