Sechsfachjackpot in Tirol geknackt – 7,5 Mio. Euro

Am Sonntagabend ist mit einem Wettschein aus Tirol der erste Lotto-Sechsfachjackpot dieses Jahres geknackt worden. Mehr als 7,5 Millionen Euro gehen als Solo-Gewinn an eine Spielteilnehmerin oder einen Spielteilnehmer im Bezirk Innsbruck-Land, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit.