Medikamente in Drogerien: Top oder Flop?

In Österreich werden Medikamente ausschließlich in Apotheken verkauft, andere Länder sehen das nicht so eng und bieten sie beispielsweise auch in Drogerien an. Die Auswahl ist dann zwar meist begrenzter, dafür sind sie dort durch längere Öffnungszeiten besser zugänglich. Allerdings fehlt in Drogerien die nötige fachliche Beratung.