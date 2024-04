Niederösterreich steht vor erstem Wolfsabschuss

Jetzt könnte es bald so weit sein, dass in Niederösterreich der erste Wolf seit Kaiserszeiten offiziell geschossen wird. Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl bestätigt, dass mehrere Sichtungsmeldungen eines Problemwolfs von ihr protokolliert wurden. Das ist insofern spannend, als dass man sonst in der stark vom Wolf betroffenen Region sich mit Meldungen zurückhält.