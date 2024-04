Gaza-Krieg: Neue Gespräche in Saudi-Arabien

USA gegen Großoffensive in Rafah

Die USA haben die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wiederholt vor einer groß angelegten Offensive in Rafah gewarnt. Die Stadt an der Grenze zu Ägypten ist mit Hunderttausenden Flüchtlingen überfüllt. US-Präsident Biden habe seinen klaren Standpunkt in einem Gespräch mit Netanjahu bekräftigt, teilte das Weiße Haus am Sonntag mit.