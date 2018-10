Sankt Veiter Drogendealer ausgeforscht

„Der 19-Jährige ist verdächtig im Bezirk St. Veit an der Glan im Zeitraum vom Jahr 2012 bis August 2018 illegale Suchtmittel, vorwiegend Cannabis, nicht nur selbst konsumiert, sondern auch an weitere Abnehmer in Kleinmengen verkauft, weitergegeben, bzw. zum Verkauf angeboten zu haben“, schildert ein Polizist: „Insgesamt dürfte er in diesem Zeitraum einen Kilogramm Cannabis umgesetzt haben.“