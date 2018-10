Handy: So geht Ihnen nie wieder der Strom aus

„Batterie fast leer, 20 Prozent Batterieladezustand“ - eine Meldung, die einen unterwegs in leichte Panik versetzt. Egal ob beruflich oder privat - ohne Mobilfunkzugang fühlt man sich irgendwie nackt. Gedanklich geht man schon mal die Möglichkeiten zum Aufladen des Akkus durch. Ohne eigenes Kabel fallen die deutlich geringer aus. Was waren das noch für herrliche Zeiten als man sich den ganzen Tag keine Sorgen um den Akku machen musste? Aber viel Leistung fordert eben auch Opfer. Und die können Sie - wie in unserem Beispiel gestresst - oder mit den nachfolgenden Produkt-Tipps entspannt bewältigen.