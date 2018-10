So lebt und liebt „Venusfalle“ Sonja Kirchberger

„Ich verlange viel, aber ich gebe auch viel zurück“

„Reich wirst du damit nicht, es sind ja wirklich nur ein paar Flaschen, die wir mit viel Herzblut produzieren“, erzählt sie uns beim Rundgang durch die Olivenhaine. Ihr Ziel: „Wir wollen 2019 das Bio-Siegel“. Wobei, mehr Bio als ADABEI beim Lokalaugenschein vorfand, kann man sich eigentlich nicht wünschen. Einen Schauspielerinnen-Bonus gibt es in diesem Genre nicht. „Nein, auch nicht in der Gastronomie.“ Gibt’s ein Erfolgsrezept? „Nun, ich habe keine hierarchische Stimmung bei meinen zehn Angestellten. Ich verlange viel, aber ich gebe auch viel zurück“, sagt sie, für die Essen „Vertrauenssache ist“. Klar, es gab in den vier Jahren, in denen sie Lokal-Chefin ist, Tiefpunkte, doch die Frau ist eine Kämpfernatur: „Das ist ganz einfach: Eine Kapitulation kommt für mich nicht in Frage!“