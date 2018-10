Genuss auf der Insel Rügen

Auf Rügen, der größten Insel Deutschlands, leuchten die Farben in der klaren Luft. Goldgelbe Felder, in denen der Wind spielt, wechseln sich mit tiefgrünen Wäldern ab, die Kreidefelsen schimmern schneeweiß unter dem Himmel. An der Ostseeküste ist das Licht weicher, nicht so grell wie im Süden. Das Land ist flach, der Blick schweift weit, und wenn sich der Himmel bedeckt, wird das schönste Wolkentheater aufgeführt: Kleine Schäfchenwolken trippeln vorüber, Haufenwolken marschieren in Reih und Glied, tiefschwarze Gewitterwolken ziehen dramatisch auf. Hineingekuschelt in einen Strandkorb, lässt sich das Schauspiel von Wolken und Wellen geruhsam betrachten. So spannend kann kein Krimi, so beruhigend kein Yoga sein. Und ein Schläfchen in Ehren - warum nicht?