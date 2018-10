Brennendes Auto legt Wiener Tangente lahm

Feuer rasch gelöscht

Das Fahrzeug war auf der A23 in Fahrtrichtung Norden an der Abfahrt zum Handelskai in Brand geraten. „Die Unterseite des Kfz steht in Flammen“, hieß es seitens der Polizei gegenüber krone.at. Zwei Einsatzfahrzeuge der Exekutive sowie die Feuerwehr wurden zum Einsatzort beordert. Rasch brachten die Florianis das Feuer mittels Schaumlöschmittel unter Kontrolle. Wenig später konnte „Brand aus“ gegeben werden.