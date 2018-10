So wird die Halloweenparty mit Kindern perfekt!

Gruselige Snacks und süße Getränke

Was gibt es an Halloween zu essen? Für hungrige Kinder eignet sich Fingerfood am besten, da sie sowieso am liebsten mit den Fingern essen und Fingerfood schnell und einfach zuzubereiten ist. Besonders beliebt sind Würstel oder Spieße mit Käse und Gemüse. Aber auch Mini-Pizzen und Blätterteiggebäck mit Schinken-Käse-Füllung kommen bei den kleinen Gästen gut an. Als Nachtisch eignen Cupcakes, Kürbiskuchen und bunte Obstspieße. Als Durstlöscher raten wir zu gespritzten Säften, Wasser oder Bio-Limonaden mit wenig Zucker. Wer dieses Jahr etwas ganz Besonderes plant, findet Inspirationen aus unserer Kochbuch-Empfehlung!