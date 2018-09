„Bin Sozialdemokratin mit Leib und Seele“

Es gibt diese sonderbaren Interviews mit Politikern, die einen grübelnd zurücklassen. Das erste längere Gespräch mit Pamela Rendi-Wagner als künftiger SPÖ-Chefin war eines dieser Art. Was will sie uns eigentlich sagen? Vielleicht, dass sie als Vertreterin einer gut ausgebildeten Frauengeneration für ein ganz anderes Weltbild steht als das der türkisen ÖVP von Sebastian Kurz? Oder will Rendi-Wagner einfach beweisen, dass man auch in schwieriger Lage strahlen kann? So wie sie jetzt als Erbin die traurige Hinterlassenschaft von Christian Kern übernommen hat. Bleibt offen, wie sie es schaffen soll, dass auch ihre Partei wieder strahlt. Noch kann Rendi-Wagner mit ihrer Persönlichkeit politische Leerstellen überbrücken. Unangenehmen Fragen begegnet sie mit mustergültig einstudierten Antworten aus dem Handbuch der Sozialdemokratie. Eine Perfektion, die einem Respekt abringt - und Distanz schafft.