Zweimal „Krone“-PopHistory in Memoriam Udo Jürgens

Am 30. September wäre Udo Jürgen 84 Jahre alt geworden. Für Gert Prix, Chef des Eboardmuseums in Klagenfurt, ist das Anlass für ein Gedenkkonzert. Doch weil es zu viele gute Songs von „Professor“ Jürgens gibt, um sie an einem Abend aufzuführen, werden es zwei Konzerte, an denen die UDO-Band spielt. Die „Krone“ lädt am Freitag und Samstag zur „PopHistory“ ins Eboardmuseum. Beginn ist um 20 Uhr.