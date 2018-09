Audi Q3: So greift Kuh 3 im gestreckten Galopp an!

Vielleicht liegt es an den Alcantara-Flächen im Innenraum, die einen natürlichen Touch verströmen. Oder an den Sportsitzen, die so wunderbar bequem sind, dass man kaum aussteigen möchte. Die Materialien in den Testfahrzeugen, die Audi zur Fahrpräsentation nach Südtirol gebracht hat, sind jedenfalls schwer in Ordnung. Nur eine uninspirierte Plastikfläche unterhalb der Klima-Bedienkonsole stört das Bild. Aber vielleicht ist das wie die berühmte Prise Salz in einer Süßspeise, die das Ergebnis erst rund werden lässt.