Nach Rave-Party „verpfiff“ junger Mann Dealer

98 Gramm Cannabisblüten, eine Waage und Verpackungsmaterial fanden die Ermittler im Auto des jungen Paares aus Niederösterreich. Wie viele andere auch hatten die beiden an einer illegalen Rave-Party im Bezirk Neusiedl am See teilgenommen. Im Zuge der Einvernahmen gab der Mann zu, in den vergangenen Jahren an sieben Personen Cannabisblüten verkauft zu haben. Weiters gestand er, seit August 2016 insgesamt 1,12 Kilo Cannabisblüten von einem 58-jährigen Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung bezogen zu haben. Das brachte die Polizei auf die Spur des Drogendealers und seiner Komplizin. Bei einer Hausdurchsuchung stießen die Beamten auf 1,15 Kilo Cannabisblüten, 67 Pflanzen, zwei Gläser Cannabisöl, Kekse und sieben große Säcke voll mit Stängeln und Blättern.