Kern ist kürzest dienender Kanzler und Parteichef

Christian Kern geht nicht nur als kürzest amtierender Bundeskanzler, sondern auch als kürzest dienender SPÖ-Parteivorsitzender in die Annalen ein. Als einziger der neun Parteichefs seit 1945 durfte er die SPÖ weniger als 1000 Tage lang führen, bis er seinen Rückzug verkündete: 815 Tage nach seiner Kür am 25. Juni 2016 wurde am Dienstag Kerns Rücktritt offiziell bekannt. Viktor Klima hatte sich immerhin 1115 Tage im Amt gehalten. Selbst wenn Kern den Posten an der Parteispitze wie angekündigt erst nach der Europawahl im Mai 2019 abgeben sollte, bleibt er rechnerisch in Sachen Amtszeit immer noch hinter Klima auf dem letzten Platz der SPÖ-Chefs.