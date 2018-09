Facebook, Instagram und Google zu Besuch in Wien

Es wird ein spannender Tag im Wiener Haus der Industrie, wenn sich am 27. September Führungskräfte von Tech-Giganten wie Facebook, Instagram, Microsoft oder Google in einem Raum versammeln, um über die Zukunft der Digitalisierung zu sprechen. Doch die Vortragenden kommen nicht nur aus der Tech-Branche: auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und US-Botschafter Trevor Traina stehen am Programm.