Durstige Diebe in Winden am See

Sie können es nicht lassen. Nur wenige Tage ist es her, dass Unbekannte in mehreren Bauhöfen eingebrochen und erheblichen Schaden angerichtet haben. Nun schlug die Bande erneut zu. Diesmal drangen sie in ein Gebäude in Jois ein und erbeuteten einen Pkw, mehrere Autobatterien sowie einen Bootsmotor.