Dashcams können im Test nicht überzeugen

Ähnliche Rechtslage in Österreich

In Österreich ist die Rechtlage übrigens ähnlich und die Verwendung einer Dashcam laut ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer an sich „mit der Wirkung einer Überwachung datenschutzrechtlich unzulässig.“ Allerdings - wenn es in Straf-oder Zivilrechtsverfahren zur Aufklärung eines Sachverhalts erforderlich ist - kann der Richter die Aufnahmen „sehr wohl als Beweismittel zulassen“.