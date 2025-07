Starkregen war schuld am Tod von Hunderten Fischen

Schlimmer als in jedem Hafen roch es am Samstagabend beim Kraftwerk Kleinmünchen, als Mitarbeiter der Linz AG Kurs auf das Staubecken am Jauckerbach nahmen, um Fische zu retten und Kadaver zu bergen. Weil das Wasser zu hoch stand, konnten viele Tiere nicht mehr gerettet werden.