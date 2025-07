Erste Unwetter-Bilanz: 22 Millionen Euro Schaden

Besonders prekär stellt sich die Situation in Gschnitz dar. Teils meterhohe Muren als Folge eines Unwetters am 30. Juni haben enormen Sachschaden angerichtet. Autos wurden weggespült, Keller überflutet, Brücken weggerissen, Straßen und Bachläufe beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden insgesamt 15 Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.