US-Militär investiert in Backenzahn-Mikrofon

Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft: In lauten Umgebungen verständlich kommunizieren zu können, stellt Einsatz- und Streifkräfte vor große Herausforderungen. Sonitus hat daher das wasserdichte „Molar Mic“ („Backenzahn-Mikrofon“) entwickelt. Die akkubetriebene Apparatur wird laut eigenen Angaben „bequem, aber fest“ mittels „Schnappverschluss“ an den oberen Backenzähnen befestigt, um anschließend eingehende Gespräche per Knochenschall an das Innenohr weiterzuleiten. Die Nachrichten selbst werden drahtlos über ein Halsband gesendet und empfangen.