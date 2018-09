Die gar nicht leichte Suche nach neuen Polizisten

Lage in Wien am dramatischsten

Spitzenbeamte würden die Entwicklung jedenfalls mit wachsender Sorge beobachten, heißt es in dem Bericht weiter. Wobei die Situation in den anderen Bundesländern nicht ganz so dramatisch sei wie in Wien: So kommen in Niederösterreich beispielsweise auf eine freie Stelle als Polizist durchschnittlich vier bis sechs Bewerber - früher waren es zehn und mehr.