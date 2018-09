250 Berufsschüler flüchteten in Steyr vor Gas

„Gas!“ - Großalarm hat es in der Nacht auf Freitag im Internat der Berufsschule in Steyr-Münichholz in Oberösterreich gegeben. Die Unterkunft wurde evakuiert, 250 Schüler im Turnsaal und draußen versorgt. Zwei Jugendliche kamen ins Spital. Die Ursache für den Gasgeruch konnte man nicht feststellen.