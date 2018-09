Acht Dinge, die man zum Mercedes EQC wissen muss

4. Was ist der Mercedes EQC eigentlich?

Nein, der Mercedes EQC kann nicht fliegen, er fährt. Allradgetrieben von je einem 150 kW starken Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse. Er ist also kein Raumschiff. Aber was dann? Daimler spricht von einem Midsize-SUV und zieht den Vergleich zum GLC. Doch sowohl der Vergleich als auch die Bezeichnung hinkt. Obwohl nur zwei Zentimeter niedriger als ein Mercedes GLC, weist der EQC - wegen der dicken, in 100 kg Aluminium gepackten Batterie - lediglich eine Bodenfreiheit von zwölf Zentimetern auf, sollte also Offroad-Gelände nur von Weitem zu sehen bekommen. Zum Vergleich: Ein AMG GT hat mit zehn Zentimetern kaum weniger Luft unterm Boden, der Jaguar I-Pace respektable 14 Zentimeter - und das, obwohl er sechs Zentimeter flacher ist (1,56 Meter), ohne wesentlich weniger Raumgefühl auf der Rückbank zu bieten. Immerhin ist der Unerboden gut geschützt und weist sogar einen kleinen Räumschild aus Alu auf, der zum Beispiel einen Pflasterstein wegräumen kann, der eventuell auf der Straße liegt.