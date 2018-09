Nicolas Cage beehrt /slash-Filmfestival in Wien

Kleine Festival-Sensation in Wien: Das /slash Filmfestival hat für seine kommende 9. Ausgabe einen waschechten Hollywoodstar an Land gezogen. Nicolas Cage wird bei der Eröffnung am 20. September der Österreich-Premiere seines Films „Mandy“ im Gartenbaukino beiwohnen, wie am Freitag freudig mitgeteilt wurde.