Wechselgeld-Betrüger prellte Bank

Der Unbekannte hatte gegen 12.30 Uhr die Bankfiliale in Graz-Ries betreten und vorgeben, einen Geldbetrag von 3.400 Euro, gestückelt in 200-Euro-Scheinen, in 100-Euro-Scheine wechseln zu wollen. Nachdem die 21-jährige Bankangestellte ihm die 100-Euro-Scheine ausgehändigt hatte, wollte der Mann das Geld in US-Dollar gewechselt haben. Da zu wenig davon lagernd war, wollte er die ursprünglichen 200-Euro-Scheine wieder mitnehmen. Während die 21-Jährige das Geld erneut wechselte, steckte der unbekannte Täter 1.300 Euro in 100-Euro-Scheinen in einen seiner Hemdärmel. Nachdem er die 200-Euro-Scheine zurückerhalten hatte, verließ er die Filiale. Der Wechselbetrug wurde erst danach bemerkt.