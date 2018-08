KH Nord: Acht Millionen Euro an externe Juristen

Obwohl der Krankenanstaltenverbund (KAV) eine Rechtsabteilung hat, flossen laut NEOS acht Millionen Euro an Juristen außer Haus. In zehn Jahren. An welche, ist geheim. Ein Gutteil des Geldes soll aber ein Advokat mit Naheverhältnis zu einer früheren KH-Nord-Projektleiterin kassiert haben. Diese gab die Verbindung vor dem U-Ausschuss auch zu. Allerdings soll erst nach ihrem Ausscheiden aus dem KAV aus der Berufsbekanntschaft eine „Freundschaft“ geworden sein. Die Anwaltskanzlei existiert nicht mehr.