Luxusgarten des KH Nord kostet 6 Millionen Euro!

Laut dem Nachrichtenmagazin werden die positiven medizinischen Effekte von Heilgärten - vor allem in den USA - seit den 1990er-Jahren erforscht. In dem Bericht werden daher nordamerikanische Spitäler mit dem KH Nord verglichen. Das Smilow Cancer Hospital in New Haven, Connecticut, habe etwa eine Grünanlage von nur 300 Quadratmetern. Und legt man die 1000 Quadratmeter Gartenfläche des Kindespitals im kanadischen Montreal mit seinen 150 Betten auf die 800 Betten des KH Nord um, kommt man auf 5300 Quadratmeter - beim Wiener Skandal-Spital sind es allerdings gleich 47.000.