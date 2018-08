Die Schriebl-Boys sind wahre „Mentalitätsmonster“

Es hat schon fast Tradition: Westligist Seekirchen läuft in dieser Saison regelmäßig einem Rückstand hinterher. Davon unterkriegen lassen sich die Mannen von Alexander Schriebl aber nicht. Das 4:1 gegen Hohenems war das vierte Spiel in Folge, in dem dennoch gepunktet wurde! „Wir lassen uns nie hängen, haben derzeit das nötige Selbstvertrauen“, lobt der Coach.