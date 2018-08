Erst die hässliche Fratze, dann ein Gala-Auftritt

Ein Derby der zwei Gesichter erlebte Anif beim FC Pinzgau. In Hälfte eins präsentierten die Gäste ihre hässliche Fratze, mussten froh sein, „nur“ mit 1:2 in die Pause zu gehen. Danach folgte ein Gala-Auftritt, waren die Saalfeldener mit dem 4:2 gut bedient. „Nach der Pause haben wir nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, haderte Pinzgau-Coach Seiler.