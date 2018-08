Freundin-Zerstückler sitzt jetzt in Garsten ein

2010 erstach und zerstückelte er in seiner Wohnung in Wien-Hietzing seine Freundin, eine junge Studentin. Wie berichtet, soll Philipp K. vor einigen Wochen in der Justizanstalt Krems-Stein (NÖ) angekündigt haben, eine Beamtin auf dieselbe Weise umbringen zu wollen. Jetzt wurde er nach Garsten bei Steyr verlegt.