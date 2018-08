Plant verurteilter Mörder in Haft erneut Bluttat?

„Er will wieder töten!“ Das meldete ein Gefängnisinsasse in der berüchtigten Justizanstalt Stein in Niederösterreich seinen Vorgesetzten. Er kenne Details vom (angeblich) perfiden Plan des ehemaligen Jus-Studenten und erzählte sie in jedem Detail: K. wollte eine 28-jährige Frau hinter den Gefängnismauern vergewaltigen, sie töten und zerstückeln.