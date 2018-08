Alle Neuigkeiten zu „Assassin‘s Creed Odyssey“

Bereits ab 5. Oktober meucheln sich die Spieler im neuesten „Assassin‘s Creed“-Ableger „Odyssey“ durchs antike Griechenland. Auf der Gamescom in Köln hat Ubisoft jüngst noch einmal den aktuellen Stand der Entwicklung präsentiert und den Spielern vorgeführt, worauf sie sich in dem neuen Teil, der mehr Rollenspiel sein soll als die Vorgänger, freuen dürfen. „Odyssey“ kommt für PC, PS4 und Xbox One.