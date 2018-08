Amazon bereitet sich schon auf Weihnachten vor

Mitten im Hochsommer bereitet sich Amazon bereits auf Weihnachten vor. In seinem Logistikzentrum im deutschen Koblenz verdoppelt der Online-Händler die Belegschaft nahezu. Zu den regulär gut 1900 Beschäftigten kommen bis zu 1500 Weihnachtsaushilfen dazu, wie Standortleiter Nikolai Lisac am Freitag sagte. Die Zahl der eingelagerten Artikel steigt demnach in den kommenden Wochen und Monaten bis Weihnachten von normalerweise acht bis neun Millionen Euro auf elf bis zwölf Millionen.