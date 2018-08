Über 300 Prince-Songs erstmals im Netz verfügbar

Zudem bietet Sony ein neues Album mit 37 bekannten Hits von 23 Alben des Musikers an. Kritiker bemängeln jedoch, dass unter den nun online verfügbaren Titeln der größte Erfolg von Prince aus jenen Jahren fehlt: „The Most Beautiful Girl in the World“ aus dem Jahr 1994. Insiderinformationen zufolge ist das Lied Gegenstand eines Rechtsstreites.