Amazon liebäugelt mit Kauf von US-Kinokette

Amazon erwägt offenbar den Kauf der US-Kinokette Landmark Theatres. Der Online-Händler soll sich in Gesprächen mit der Gesellschaft der beiden Milliardäre Mark Cuban und Todd Wagner befinden, denen die landesweit mehr als 50 Kinosäle gehören. Sollte Amazon tatsächlich Landmark Theatres kaufen, wäre das ein weiterer Vorstoß des Unternehmens in die analoge Welt - nach dem Kauf der US-Biokette Whole Foods im vergangenen Jahr für 13,7 Milliarden Dollar.