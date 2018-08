„Wir sind von allen Seiten beschimpft worden“

Westliga-Titelverteidiger USK Maximarkt Anif hat durch den 2:1-Sieg in Kufstein endlich angeschrieben, der glückliche Sieg löste allerdings in Tirol Riesenwirbel aus. Grund war der Treffer zum 1:1, bei dem zwei Kufsteiner am Boden lagen. Es entbrannte eine Fairplay-Debatte, die Anif-Coach Tom Hofer nicht nachvollziehen kann. „Uns als unfair hinzustellen, ist einfach nicht okay!“