Auf diesen Strecken herrscht Staugefahr

Der Urlaubsverkehr wird auch am kommenden Wochenende für Staus auf den Nordsüdverbindungen in beiden Richtungen sorgen, befürchten die ÖAMTC-Experten. Allen voran sind auf der gesamten Tauernstrecke (A10/A11) von Salzburg über Villach bis zum Karawankentunnel in beiden Richtungen teils lange Verzögerungen einzuplanen, so etwa ist mit Blockabfertigung vor den Tunnelportalen zu rechnen.