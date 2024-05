Die ersten GTI sind schon am Wörthersee angerollt

Sie sind also doch gekommen: Pünktlich zu Christi Himmelfahrt haben sich die ersten GTI-Fans in der Region zwischen Wörthersee und Faaker See eingefunden. „Es sind zwar nicht so viele wie in früheren Jahren, aber immerhin sind einige da. Und sie verhalten sich alle sehr diszipliniert. Die Zuschauer freuen sich, die Autos besichtigen zu können“, sagt Johann Pressinger vom Arneitz Village am Faaker See. Das sorgt für Erleichterung bei den heimischen Betrieben. Denn die hatten, wie berichtet, befürchtet, dass nach dem Ende des offiziellen GTI-Treffens die PS-Fans ganz ausbleiben könnten.