Ein 5-Meter-Schwein, das durch Österreich tourt

In Villach am Nikolaiplatz stand deshalb Freitagvormittag das 5 Meter große Schwein „Grunzi“, das darauf aufmerksam machen soll, dass Vollspaltenböden verboten werden. „Es soll in Zukunft eine tiergerechte Alternative geben. Ziel ist Halb-Strohboden und Halb-Spaltenboden!“, so Schweine-Spezialist David Richter.