Verbrechertrio klaute in Klagenfurt 21 Mopeds

Mopeds gingen nach Ungarn und Polen

Zusätzlich konnte die Polizei noch die Identität von seinen zwei jungen Mittätern ermitteln: einen weiteren 18-Jährigen aus Ungarn und einen 17-jährigen Syrer. „Die Männer stellten Kontakt zu Käufern aus Ungarn und Polen her und verkauften die in Klagenfurt gestohlenen Fahrzeuge in diese Länder“, beschreibt die Polizei die Masche des Trios. „Dadurch konnten mehrere Tausend Euro Bargeld lukriert werden, welches die Täter unter sich aufteilten.“