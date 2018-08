Horror-Unfall: „Meine Frau wäre fast gestorben“

Das hübsche Haus des Ehepaars Neubauer steht direkt an der Landesstraße L 314 in Gundersdorf, Gemeinde St. Stefan ob Stainz. Claudia Neubauer trocknete sich nach dem Duschen im Badezimmer ab, ihr Mann Walter befand sich im Obergeschoß. Ein ganz normaler Sonntagabend also.