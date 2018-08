Lenker rast mit Auto in Wohnhaus und flüchtet

Ein Auto, das in einem Haus steckt, sehen Einsatzkräfte auch nicht alle Tage: In der Nacht auf Montag ist aber im weststeirischen Gundersdorf genau das geschehen. Ein betrunkener Lenker (26) raste nach einer Veranstaltung mit seinem Auto in ein Wohnhaus und richtete großen Schaden an. Nach dem Unfall flüchtete der Steirer. Die 49-jährige Hausbewohnerin wurde leicht verletzt.