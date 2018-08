Weiter Wirbel um die aufgehobene Bundesobmannwahl

„Die Aufhebung der Wahl ist eine Angelegenheit des Bundes Freiheitlicher Arbeitnehmer“, will FPÖ-Landessekretär Erwin Schreiner nicht zu viele Worte über die Causa „Gerhard Knoll“ verlieren. Was ist passiert: Am 26. Mai 2018 hat der oberösterreichische FA-Landesobmann Knoll bei der Bundesobmannwahl in Graz als einziger Kandidat 53,27 Prozent der 107 abgegebenen Stimmen erhalten. Der 35-Jährige blieb danach aber nur zwei Monate im Amt.