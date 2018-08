„Es ist traurig genug, was ich mir mitmachen muss“

Besonders trauert Maria H. um Sohn Heinz (48), der 60 Meter von ihrem Anwesen in einem Haus entfernt lebte: „Er hat im Vorjahr, am 8. Juli um halb sechs Uhr in der Früh, in Uttendorf einen Unfall gehabt, ist gegen eine Betonsäule gekracht. Das Motorrad hat’s in mehrere Teile zerrissen, das war fetzenhin. Er ist drei, vier Wochen in Salzburg im Spital im Tiefschlaf gelegen. Sein Becken und seine Ferse waren auch hin. Am Tag hat er zwei Schmerztabletten nehmen müssen. Acht Pillen hat er insgesamt jeden Tag schlucken müssen. Er hätte jetzt einen Behindertenausweis bekommen sollen.“