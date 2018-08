Doppelbegräbnis für Brüder nach Motorrad-Unfällen

Viele Unfälle an dieser Stelle

Laut Exekutive kracht es auf der B 147 in Burgkirchen extrem oft. Bürgermeister Troppmair sagt: „Auf dieser Teilstrecke in unserem Gemeindegebiet kann man nur an wenigen Stellen überholen. Bei der landwirtschaftlichen Fachschule, wo der Ludwig getötet worden ist, haben wir schon viele schwere und auch tödliche Unfälle gehabt. Und auch bei der Schottergrube, wo der Heinz gestorben ist, wird oft gefährlich überholt.“