Äthiopien - Wo Engel Kirchen bauten

Äthiopiens Einwohner setzen sich aus unterschiedlichen Völkern zusammen, und das Land bietet eine Vielfalt an Kulturen. Bis heute gehören etwa 40 Prozent der Äthiopier der orthodoxen Kirche an, ebenfalls so viele bekennen sich zum Islam. Schon unsere Vorfahren sollen von hier stammen: Dank Lucy, die vor über drei Millionen Jahren hier gelebt haben soll, gilt das Land als Wiege der Menschheit. Ihre 47 Knochen liegen im Nationalmuseum in Addis Abeba. In der Landessprache Amharisch heißt sie Dinknesh, übersetzt: Du Wunderbare.